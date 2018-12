CANNIBAL CORPSE: arrestato il chitarrista Patrick ''Pat'' O'Brien

11/12/2018



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 35 @galillee: Prova a chiedere a chi ha abitato negli Usa allora. Poi sempre a dire non è così, non e' cosí, io da italiano so quello che succede qui e come si comportano e le forze dell'ordine fanno ridere, se toccano uno devono chiedere pure permesso se lo possono strattonare, le leggi all'incontrario. Tuttavia se ha fatto una cazzata e si droga, chi se ne frega, niente di rilevante. Si può rimediare, bon. @No Fun: oltretutto ha rischiato di brutto, pensa se il vicino era uno col cannone, essendo che è entrato in casa degli altri poteva pure far fuoco giustamente 34 Vabbé adesso uno non può neanche entrare in casa dei vicini, ci lamentiamo che non socializziamo con la vecchietta del piano di sotto o con i nuovi inquilini del pianerottolo e quando uno cerca di relazionarsi chiamiamo gli sbirri, ma io non lo so... 33 Non è proprio cosi. Come se la polizia da noi fosse inefficiente mentre in USA fosse il top. Il fatto è che quando succede ne fanno un caso mediatico, ma il più delle volte non succede. 32 Efficienza americana, preso in un batter d'occhio e bastonato. C'è poco da fare, si fa cosí. Da noi stava ancora girando col coltello e le bastonate le prendevano i poliziotti, naturalmente 31 Degli occhi anfetamina o porcate simili. Mamma mia che situazione pessima e vergognosa. Chi accusa la musica è perché è un imbecille. Stessa cosa il caso di Sfera. 30 Vince Neil ha fatto un incidente mortale e non cantava certo di sbudellamenti.... 666 the numbers of the beast? Killer behind you? La copertina di The number of the beast (pesante x il 1982)? La band che ammazza Eddie nel world piece tour? Il discorso di savatta lo facevano i fan dei purple,Zeppelin ai gruppi NWOBHM.... O’Brien è un deficiente e pagherà ma non facciamo di tutta l’erba un fascio... 29 Beh sembra sia un comportamento dovuto ad un abuso, se lo avessero arrestato con i teschi in freezer alla Jeffrey dahmer allora magari un nesso ci poteva stare ma non mi sembra il caso di criminalizzare la musica e i testi horror 28 Troppa leggerezza anche da parte di noi metallari. Ci sono delle frangie , e dei frangenti nel meta che andrebbero condannati esattamente come le vicende di Sfera e Basta. Messaggi e attitudine SBAGLIATI! E basta! 27 Imputato, in uno dei dischi della sua band di maggior successo ci fu una canzone che aveva come tematica l’infanzia, vuole ricordare alla giuria il titolo di quella canzone? ...lasci perdere mi dichiaro COLPEVOLE!😂 26 Immaginatevi in tribunale quando diranno che suona in una metal band che parla di sbudellamenti morte e sangue.... 25 Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme!😂 24 😂😂😂 23 Eppoi sul forum dicono che giro col lanciafiamme allora Pikko cos'ha? Una bomba atomica?? 22 Uaaahahah! Cari trapper poppanti che passate la vostra vita su Instagram, bestie umanoidi come questa vi sbranano a colazione per poi usare le vostre ossa come stuzzicadenti dopo averci giocato a Shangai! 21 Che figura di merda..ahahah 20 Sono d'accordo con il lambrusco. Sulla rete c'è un bellissimo reportage di Pablo trinca girato tra repubblica ceca e Germania dove documenta in modo agghiacciante gli effetti del dilagare del pervitin, la droga che usavano i nazisti, di fatto la metanfetamina. La storia e.la foto segnaletica e' paurosamente simile a quella di Allen west, personaggio ormai perduto 19 Qualcuno ha parlato di "farina"...secondo me il colore era lo stesso, ma dalla cera che ha, per me era fatto di metanfetamina , non che io me ne intenda, per fortuna, però ho visto documentari sulle droghe e certi personaggi gli somigliavano. Sei proprio un coglione O'Brien, buttare nel cesso una carriera così, delusione davvero... 18 Korgull, ho vissuto in usa, potremmo aprire un topic nel forum e parlarne, ti assicuro che si capisce, parlo per me ovviamente, molto peggio i nostri meccanismi tutti italiani, comunque quoto 13 e 14 e anche a me dispiace per la band. Non li ascolto molto ma li rispetto tantissimo. 17 Mi chiedo se esista un americano che non abbia un arsenale in caso, popolo che fatico a comprendere 16 ....si sara' bruciato il cervello con la cocaina.... 15 Che soggetto.... 14 Dalla foto segnaletica sembra abbastanza ritardato. Ma una lavata alla criniera no? Io lo metterei nella prossima copertina, più divertente dello splatter. 13 Tutto cio' e' meraviglioso!!! 12 !! Troppa droga Ahahah Ahahah fenomeno!!!! Ho letto pure che hanno trovato a casa sua dei lanciafiamme militari (quelli li vorrei io nel forum 🤣!! Troppa droga Ahahah 11 Ecco e' arrivato il ku Klux klan 10 Che razza di idiota sfigato, queste cose le combinano solo i negri in america 9 ..altro che farina... comunque mi pare che gli hanno dato anche una bella calcata 8 Proprio così, tino.."la farina a chi non ha i sacchi" 7 Secondo me certi personaggi non sanno la fortuna che hanno, che spreco 6 Ma che cazzo ha combinato?!?! 5 Mi dispiace per la band, questo di sicuro.. 4 Ma che cazzo ha combinato questo?? Mamma mia che scempio..ahaha 3 Ma era fuori di testa davvero, non credo sia un poveraccio senza un dollaro...poi con degli esplosivi, non me l'aspettavo, da uno del suo livello... 2 la band mi piace tanto....ma lui si e' dimostrato un autentico coglione....scusate il linguaggio... 1 Che amarezza.