ROCK THE CASTLE: annunciati Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators

12/12/2018 - 10:29 (248 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 12 @Obscure: i Rise of the Northstar 😎 11 Che gran cagata 10 Aveseero chiamato i Def Leppard sarebbero stati enormemente di classe. O anche solo gli Steel Panther, tanto per ridere un po'. 9 Dai Slash e' una furbata atomica, hanno fatto il saldo dei guns circa 90000 persone e hanno calcolato che se il chitarrista iconico ne riesce ad attirare almeno uno su.dieci hanno fatto la serata è sicuramente sarà così. Il Diamond quanto avrebbe fatto 4000,persone ad essere ottimisti? Statistica pura applicata al business dello spettacolo 8 speravo in king diamond o manowar. ma slash!!!??!!! abbonamento bye bye... penso che farò forse un salto per i dream theater 7 Metalshock cosa vuoi confermare a un evento mainstream come questo...proponi tu 6 Come rovinare il sabato di un festival, almeno avessero messo gli slayer e slash la domenica qualcosa ancora si poteva salvare ma così è veramente una delusione 5 @Obscure, non fare il vago...c'è Metal Shock che ti sta aspettando sul forum sul topic del calcio.... 4 Lo zzzzz dovrebbe funzionare 3 Zzzzzzzzz 2 Anche se ormai era stato spoilerato, ho continuato fino all'ultimo a sperare in king diamond... Pazienza 1 E chi lo avrebbe mai detto.....