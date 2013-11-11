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14/12/18
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15/12/18
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15/12/18
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HALESTORM: annunciata una data in Italia a giugno
12/12/2018 - 18:19 (54 letture)

tino
Mercoledì 12 Dicembre 2018, 20.54.24
1
Finalmente un concerto estivo vicino a casa che attendevo
RECENSIONI
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16/11/2013
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ALTER BRIDGE + HALESTORM
Atlantico, Roma, 11/11/2013
 
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