LEMURIA: guarda il nuovo video

13/12/18
MIND ENEMIES
Mind Enemies
14/12/18
CURRENTS
I Let The Devil In
15/12/18
SPEED KILLS
Speed Kills
15/12/18
YSENGRIN/STARGAZER
D.A.V.V.N.
21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory
21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced
21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon
23/12/18
ICE WAR
Manifest Destiny
23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path
23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis
14/12/18
EXODUS + SODOM + DEATH ANGEL + SUICIDAL ANGELS - MTV Headbangers Ball Tour
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
14/12/18
NANOWAR OF STEEL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/12/18
OPERATION MINDCRIME + GUESTS
TEATRO CARIGNANO - GENOVA
14/12/18
NOVEMBRE + LES DISCRETS
ARCI TOM - MANTOVA
15/12/18
WITHIN TEMPTATION
FABRIQUE - MILANO
15/12/18
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA DI PIAVE (VE)
15/12/18
NOVEMBRE + LES DISCRETS
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/12/18
NECROART + GUESTS
BONNIE & CLYDE - TORRICELLA VERZATE (PV)
15/12/18
STONEDRIFT + TOTEM AND TABOO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)
15/12/18
SPEED KILLS + CARRION SHREDS + ADEPTOR
CIRCUS - SCANDICCI (FI)