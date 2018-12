FUROR GALLICO: presentato il primo singolo dal nuovo album

13/12/2018 - 11:36 (175 letture)



7 Niente male davvero... Traccia che oltre ad avere bei momenti evocativi mi sembra anche leggermente più complessa del solito 6 c'è una traccia "Nebbia della mia terra", sarà da ascoltare. Il resto dell'Italia non potrà mai capire questo grande valore aggiunto 5 Noto che in Italia a livello underground (non certo commerciale) l Folk Metal riscuote ancora consensi... Io li avevo visti una volta dal vivo di spalla ai Corvus Corax, quest'ultimo un gruppo molto divertente. 4 Mannaggia ho scordato di scrivere tutto il nome 3 Bellissimo pezzo! Le voci femminili ci stanno sempre bene, ma la voce di Davide la preferisco sullo scream piuttosto che sul growl, che per me in questo caso toglie un po' di dinamica alle strofe. Strumentalmente poi siamo al top, ormai il songwriting della band è riconoscibile e assolutamente funzionale. Aspetto il disco trepidante. 2 Grandi...ancora ricordo con piacere quando li vidi tempo fa appena uscito il primo LP, non se li filavano in tanti ma la bravura era sotto gli occhi di tutti. 1 l'unico difetto che trovo è che l'inizio somiglia troppo agli eluveitie. per il resto fantastica