BROTHERS OF METAL: online il video di ''Yggdrasil''

13/12/2018 - 11:46 (304 letture)



Federico "Vandroy" Landini 29 Il look dei coil non mi piace nemmeno a me, però questi sono veramente inguardabili, il parallelo con ferro e' perché è la voce spalla più criticata dell'ambiente ma questo lo batte alla grande. Comunque tornando alla mitologia e a certi paesaggi li ho adorati per anni non è pregiudizio e' abitudine che alla lunga ti stufa. Poi ci sono lavori che evocano certi ambienti che ancora mi prendono tipo il video di stellar tombs dei draconian o cathedral walls dei swaloow the sun. L'aperitivo in spiaggia in effetti ha poco a che fare con la musica che ascolto, ma forse è una reazione legata inconsciamente a dove vorrei essere adesso, e' una cosa che in inverno desidero particolarmente 28 tino ma hai capito che sono svedesi? A me la tradizione scandinava non dispiace, e' come in compenso se uno svedese si lamenta del modo di gesticolare italiano, la coppola, i vestiti tradizionali di un posto e gli anfiteatri romani o gli uffizi e poi ci va, o come non volere il growl nel death metal. Poi attualmente per le carnevalate i lacuna coil non li batte nessuno se bisogna dirlo, il sasso l'hai buttato tu al commento 1, la mia non era una provocazione. Per le sventole poi, se è solo per quello: ci sono in montagna e in svezia più in inverno, che in estate a rimini o capri ad agosto e rompono i coglioni. Al tuo commento 11 che preferisci le atmosfere da aperitivo sulla spiaggia, in italia poi con le musiche di bob sinclair, roba che io personalmente detesto come l'ambiente stesso. Bello il mare invece lontano mille miglia dagli aperitivi 27 I venom e i bathory, forse possono aver utilizzato spade e (simil) foreste, ma il termine Viking arriva molto dopo i loro esordi. Ad inizio 80's era tutto da inventare. In qualche modo si doveva stupire le audience metal. C'è chi utilizzava i super eroi (kiss) e chi spade e foreste e (forse) simil pellicciotti. All' epoca non esisteva Photoshop ne trucchi cinematografici. Basta solo vedere le foto di copertina dei dischi dei venom che usavano i negativi 😉 per cercare di creare una immagine nuova. E poi comunque ogni band può presentarsi come meglio crede. Normale che ci sia chi apprezza l'immagine e chi no 😉 26 Obscuro evidentemente se non provochi con quel modo di fare odioso proprio non sei contento....di solito non ti rispondo ma stavolta faccio un eccezione...andavo in vacanza in Scandinavia nel 1989 e ci sono andato fino a ai primi anni duemila...poi sono passato alla Germania paese che adoro e tutta quella parte che è di la dal Brennero fino a un paio di anni fa e la musica nordica la ascolto da almeno trent'anni visto che uno dei dischi che più mi affascinavano da giovane era quello dei midas touch dove il gruppo di patrik wiren era ritratto con il chiodo e capelli al vento in mezzo alla neve, però poi mi sono stufato e certe atmosfere e climi mi hanno rotto le palle anche perché d'inverno ho sempre girato roba tipo enslaved o borknagar ma certa roba non mi affascina piu quindi ti invito gentilmente a non fare il fenomeno con battutine idiote da adolescente, l'abbiamo capito che la sai lunga e hai il nickname da duro puoi rilassarti 25 No fun, i centurioni vogliono solo i soldi come i posteggiatori abusivi. Anzi sono come dei posteggiatori abusivi in "ciavatte" come si dice 24 Ma no dai che son simpatici, una bella festa con birra e braciole e un gruppo così per sentire un po' di musica e farsi due risate, col sole e col freddo... mica spaccano i maroni come i centurioni al colosseo. Come facciano le donne a stare con la panza di fuori a meno trenta è uno dei segreti di Fatima. 23 Premetto che non mi interessano. Però c'è contraddizione, i furor gallico si e questi no? Questi sono svedesi e trattano le loro tematiche culturali che li appartengono, al contrario dei furor gallico. Per quanto riguarda il vestiario detto da alcuni potrà sembrare pacchiano, ma anche lì ci si contraddice, perchè a detta di alcuni se si guarda indietro nel passato nel metal certi grandi nomi come Venom e Bathory si vestivano più o meno in simil modo anche peggio da guerrieri con asce e spade, per cui... Comunque tino, per te che ti viene il raffreddore solo a sentir parlare di mitologia vichinga e vedere le montagne, per te ci sono sempre i Beach Boys 22 C'è ben di peggio..... 21 VOX POPULI mi ruba sempre le parole di bocca 20 Ha dato fastidio il mio commento Silvia, perché ho detto che ascoltando il ritornello mi viene da cantare 18 and life e perché ho detto che ormai non ne posso più di retorica vichinga che ormai dilaga da almeno vent'anni. Il gruppo a parte l'avvenenza della cantante (ma va) non mi sembra degno di particolari attenzioni 19 La neve però è stupenda e le belle giornate di sole col freddo intenso sono fantastiche x me 😃. Ma come mai tanto clamore x questo gruppo? C'è una ragione particolare? 18 Imbarazzanti. 17 Il freddo in se stesso non mi dà neanche tanto fastidio ma è tutto quello che ci sta dietro, in primis i maledetti raffreddori di stagione che un paio di volte l'anno mi mettono ko...fa te che ho smesso addirittura di andare ai concerti in questa stagione 16 Stavo scherzando Tino....pensa allora se abitassi dove sono io, vicino le montagne..... 15 Non è questione di essere delicati o meno e' che a me già 10 gradi fanno proprio schifo. Fosse per me che abito in pianura padana mi trasferirei da metà novembre a metà marzo poi se a uno gli piace crogiolarsi con il clima di merda dell'inverno padano affar suo 14 Come siete delicati: trovati a meno 26 gradi con un vento che ti taglia in due, quello è freddo!! Ah boh io di 18 and life non sento niente: di melodie simili ve ne sono a centinaia... 13 Beh qualcosa questa song ricorda anche a me, e forse ha ragione @tino. Sarà perché non sono più un ragazzino, ma sti costumi e sto modo di presentarsi lo trovo pacchiano, opinione personale ovviamente 😉, e poi odio l'inverno, il freddo e la montagna. 12 Ti capisco tino..comunque anch'io un bell'aperitivo in spiaggia mica lo rifiuto eh eh 11 Lo so Lisa ce n'è di gente come te, io invece più invecchio più odio l'inverno il freddo e i malanni di stagione...infatti sono stato appena influenzato cosa che con il clima mite e caldo non mi capita mai. Da giovane andavo pazzo per le atmosfere Viking...adesso preferisco le atmosfere da aperitivo sulla spiaggia con le ragazze svestite che ti passano a fianco 10 Io invece adoro tutto ciò che è nordico, perché amo la montagna e il freddo..detto questo a me nel metal, il viking, piace, ci sono album bellissimi, oltre ai Bathory penso ai Moonsorrow e ai Windir 9 Manca anche una cosa al video...la pioggia. Per anni in gioventù sono andato in vacanza in Scandinavia ed era una cosa che non mancava mai, loro evidentemente hanno guardato le previsioni meteo e hanno fatto bene. E dire che fino a una decina di anni fa andavo matto per quella roba nordica lì...adesso sono più un tipo da penisola sorrentina 8 *riti propiziatori 7 In primo luogo a sta canzone manca Sebastian Bach. E anche al video visto che avrebbe avuto anche "le physique du rôle". A me le "vichingate" piacciono molto, ma basta che in un video tutto guerrieri, foreste, boschi e riti propozionatori mi evitino il gruppo che suona gli strumenti elettrici con i pellocciotti. 6 Di una piattezza disarmante. 5 Mi sono riascoltato il ritornello e mi viene da cantarci sopra 18 and life...magari non hanno copiato ma il giro io lo sento 4 @tino, scusa... cos'é che scopiazzano? Quale canzone?!? XD No ma non esiste proprio. Boh a parte questo, a me detto con tutto il rispetto di sto mondo, tutta sta roba dei vichinghi nella musica Metal non mi é mai piaciuta e pure da ste parti lo fanno... 3 andrea ferro chiii ? (cit.) Poi parlando di carnevale, guarda te chi nomini... 2 C'è qualcosa che ricorda 18 and ife..( quanto era bella), però non mi dispiace..chi è Andrea Ferro? 1 Ritornello scopiazzato da 18 and life, costumi di carnevale e il solito polpettone vichingo guerresco, si salvano solo per l'avvenenza della solita sventola che canta pure bene...peccato che il tipo che gli fa i controcanti distrugga tutto con qualcosa di inascoltabile....eppoi parliamo male di Andrea ferro