KING CRIMSON: in Italia a luglio per il cinquantesimo anniversario

13/12/2018 - 15:56 (306 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 11 Nichelino.... Non mi spiacerebbe rivedermeli. 10 Imperdibile, un evento pazzesco - io sono stato al Monkey Mind tour... Non me lo perderò se possibile. 9 Madonnaa....presente sicuro. 8 Se accadesse il miracolo di portare la data del 6 al sud.... 7 Non si può nemmeno pensare di criticare il maestro Robert Fripp, però con questa meravigliosa nuova incarnazione sono in tour da 2 anni, credo sia arrivato il momento di concretizzare la bravura di questi musicisti, producendo un nuovo disco in studio. Hanno pubblicato decine di live ma come sarebbe strabiliante delle nuove songs con tre batterie. Ma Fripp non ci pensa proprio 6 KC all'arena di Verona... bellissimo.... 5 Visti a Genova forse 15 anni fa a teatro. Esperienza mistica. Cercherò di esserci a Nichelino. 4 Due anni fa a Milano 3,5 h di apoteosi. Spero di poterli rivedere questo giro, spettacolo. 3 Spero il 6 a Milano!!! 🙏🏻 2 Non li ho mai visti dal vivo e sicuramente ci andro'.....band leggendaria!!!!! 1 Me cojoni!!! Che bella notizia.....