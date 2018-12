IN FLAMES: i dettagli del nuovo album e online due video

14/12/2018 - 10:51 (297 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 11 per curiosità ho ascoltato. Rispetto per tutti per carità ma per come sono ridotti, le news sugli In Flames andrebbero escluse da questo sito 10 Sono anni che hanno completamente cambiato musica,adesso sono questi e non credo che in futuro sentiremo un nuovo Colony. 9 Gli ultimi 2 erano imbarazzanti, ma sapete cosa vi dico... fottetevi la prima e’ buona e la seconda ascoltata 3 volte di seguito nn e’ male.. Hooooo io ci credo! Album dell’anno 8 difficilmente camperai cent'anni 7 @TheSkull ma sei tu al #5? 😂😂😂 6 @TheSkull ma sei tu al #5? 😂😂😂 5 In Fakes 4 Escrementi sonori. 3 /// Anche x me Come Clarity e' stato uno spartiacque (in negativo) anche se li ho visti dal vivo fino al tour di A Sense of Purpose e hanno spaccato alla stra-grande . Comunque gruppo che adoro fino a Soundtrack to Your Escape (magari non tutto l'album) Chi canta assieme ad Anders nella seconda? Non lo so, non mi esprimo, devo ascoltare bene, l'assolo della seconda e' molto bello e almeno riesco ad sentire qualcosa, con gli ultimi due album non riuscivo neppure a finire un pezzo/// Anche x me Come Clarity e' stato uno spartiacque (in negativo) anche se li ho visti dal vivo fino al tour di A Sense of Purpose e hanno spaccato alla stra-grande. Comunque gruppo che adoro fino a Soundtrack to Your Escape (magari non tutto l'album) 2 Idem come il commento sotto: la seconda è una delle canzoni peggiori fatte dal gruppo, irritante, la prima almeno la ascolti ma i veri e migliori In Flames sono lontani anni luce. Puah!! 1 (This Is Our) House è veramente imbarazzante, I Am Above invece mi ha convinto di più. Ormai ci ho perso le speranze con loro da almeno Come Clarity, non mi aspetto nessun capolavoro.