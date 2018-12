AVANTASIA: ascolta il singolo 'The Raven Child' con Hansi Kürsch e Jorn Lande

14/12/2018 - 12:50 (305 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 14 che ne pensate delle lyrics? 13 Silvia,sia chiaro che anche gli altri cantanti non scherzano!!!!Penso che sara' l'uscita top del 2019!!! 12 @progster vero, Hansi è da brivido... 11 Quella capacita- Ce l/ho prima io ,poi vengono tutti gli altri 10 La capacità di aggregare musicisti e plasmare musica in grande stile di tobias sammet è nella tradizione dei grandi compositori tedeschi, lui ne ha raccolto l’eredità artistica, c’è solo da inchinarsi a un uomo del genere. Non vedo l'ora di sentire cosa ha preparato per tate 9 Cominciamo moooolto bene,Kursch come sempre grandioso! 8 Splendido, suite in pieno stile Avantasia con tre voci strepitose (quanto è migliorato Tobi grazie al riposo vocale? Incredibile). La solita follia di Sammet di pubblicare un singolo di 11 minuti è da applausi, epicità pura. 7 Eargasm 6 Penso di concordare con tutto quello che è stato detto nei post qui sotto ^^ sono estasiata dal brano ** 5 Molto bello l'intreccio delle voci 4 beh che dire...bella! 3 Singolo (??) meraviglioso, undici minuti di pura magia con un Lande da paura!! E l'accelerazione finale...stupenda!! 2 Mi sto ascoltando The raven child dal tubo...11 minuti di goduria assoluta! Canzone architettata splendidamente, musicalmente sublime, melodie azzeccate in pieno. Un intro alla Blind Guardian con Hansi Kürsch che mostra una voce spettacolare! Poi parte Lande, altro grande cantante che fa il suo egregiamente ma anche Sammet si fa valere con la sua voce! Inoltre va detto che Tobi è il solito genio, io non ho più parole per descrivere la sua capacità compositiva, folletto concentrato di ingenio! 1 Pezzone straordinario!! Benissimo, sarà sicuramente l'ennesimo capolavoro. Le voci di Tobias, Hansi e Jorn si amalgamano alla perfezione, ma rimango in attesa di sentire nuovamente Kiske.