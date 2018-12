OVERKILL: disponibile il lyric video di ''Last Man Standing''

14/12/2018



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 Ma chi lo vuole un altro horrorscope... Dico solo che in quel periodo erano pi¨ potenti e convincenti... Questa canzone mi sembra facile facile 11 Ma che vuol dire? Un'altra Horrorscope non possono farlo, non lo pretende nessuno, basta un buon disco e nient'altro..dai... 10 Sembrano i manowar del thrash... Horrorscope non ha niente a che fare con questa canzonetta 9 Canzonetta? Beh e' un classico pezzo thrash n roll, e' un genere onesto che loro fanno bene, mica sono i vektor 8 ╚ una canzone in pieno stile Overkill..ma cosa dovrebbero suonare, il ballo liscio?? Grandi come sempre.. 7 mitici . Si prospetta un mega 2019 .Get In The Mix And Fight . 6 Che due coglioni di canzone, ma come si fa ad esaltarsi ancora con queste canzonette 5 Cosa c'entra scusa? 4 Sarebbe troppo facile per me, con riferimento al post precedente, dire: ''ve l'avevo detto....'' ma non voglio infierire!! Criticoni e stolti fatevene una ragione: OVERKILL RULES!!! Se l'album sara' di questo livello ci sara' da godere!!! 3 Anch'io mi son chiesta se ci fosse una ragione x l'uso del verde 2 Ma son fissati con sto verde kawasaki.....che gli vuoi dire fanno questo, solo questo, sempre questo, nel bene e nel male, sempre questo. 1 Thrash 'til death. Immortali