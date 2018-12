CANDLEMASS: ascolta il primo singolo da 'The Door To Doom'

16/12/2018 - 16:16 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 niente male ma bisogna aspettare il disco per un giudizio complessivo, musicalmente comunque eccelsi, la voce mi piace ma tutti i cantanti che hanno rispoerto questo ruolo hanno fatto grandi cose quindi difficile fare classifiche di merito 3 Direi che ci siamo proprio e la voce di Langquist ancora perfetta per queste atmosfere 2 Non mi convince, purtroppo. 1 Grandi