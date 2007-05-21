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DEWFALL + FYRNIR
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)

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NATIONAL SUICIDE + ADVERSOR + UNORTHODOX
THE FACTORY - VERONA
CANDLEMASS: ascolta il primo singolo da 'The Door To Doom'
16/12/2018 - 16:16 (75 letture)

tino
Domenica 16 Dicembre 2018, 18.46.10
4
niente male ma bisogna aspettare il disco per un giudizio complessivo, musicalmente comunque eccelsi, la voce mi piace ma tutti i cantanti che hanno rispoerto questo ruolo hanno fatto grandi cose quindi difficile fare classifiche di merito
Rob Fleming
Domenica 16 Dicembre 2018, 18.36.05
3
Direi che ci siamo proprio e la voce di Langquist è ancora perfetta per queste atmosfere
Zess
Domenica 16 Dicembre 2018, 18.20.59
2
Non mi convince, purtroppo.
Dani3121
Domenica 16 Dicembre 2018, 18.14.45
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Grandi
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