      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Stairway To Valhalla - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon

21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory

21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced

21/12/18
IN SHADOWS AND DUST
Enlightened By Darkness

23/12/18
ICE WAR
Manifest Destiny

23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis

23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path

24/12/18
BEATEN TO DEATH
Agronomicon

30/12/18
FERAL
Flesh for Funerals Eternal

04/01/19
LEGION OF THE DAMNED
Slaves Of The Shadow Realm

CONCERTI

18/12/18
A PERFECT CIRCLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

19/12/18
A PERFECT CIRCLE
PALALOTTOMATICA - ROMA

21/12/18
METHEDRAS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

21/12/18
SPLEEN FLIPPER
OFFICINE SONORE - VERCELLI

21/12/18
AMTHRYA + DANNATI + EFYD
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

22/12/18
METHEDRAS
L'ANGELO AZZURRO - GENOVA

22/12/18
NANOWAR OF STEEL
EXENZIA DER CLUB - PRATO

22/12/18
DEWFALL + FYRNIR
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)

22/12/18
NATIONAL SUICIDE + ADVERSOR + UNORTHODOX
THE FACTORY - VERONA

22/12/18
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
NANOWAR OF STEEL: online il video di ''Heavy Metal Kibbles''
17/12/2018 - 15:29 (60 letture)

Ovestq
Lunedì 17 Dicembre 2018, 17.35.40
1
Judas Priest-esque
RECENSIONI
ARTICOLI
22/06/2016
Live Report
NANOWAR OF STEEL
Casale Comics&Games 2016, Casale Monferrato (AL), 19/06/2016
21/03/2011
Live Report
NANOWAR OF STEEL
Corner House, Torino - 18/03/2011
 
ALTRE NOTIZIE
17/12/2018 - 15:29
NANOWAR OF STEEL: online il video di ''Heavy Metal Kibbles''
30/11/2018 - 14:59
NANOWAR OF STEEL: presentato il lyric video di ''Tooth Fairy''
15/11/2018 - 09:02
NANOWAR OF STEEL: online il lyric video di ''L'Opelatole Ecologico''
27/10/2018 - 10:03
NANOWAR OF STEEL: ecco il primo lyric video dal nuovo album
26/10/2018 - 11:27
NANOWAR OF STEEL: i dettagli della data del 17 novembre a Roma
28/09/2018 - 16:27
NANOWAR OF STEEL: svelate tracklist e cover del nuovo album
19/09/2018 - 10:35
NANOWAR OF STEEL: svelano le date del tour di Stairway to Valhalla
30/06/2018 - 11:54
NANOWAR OF STEEL: guarda il video di ''The Call Of Cthulhu''
21/05/2018 - 10:34
NANOWAR OF STEEL: online un nuovo lyric video
08/01/2018 - 08:05
NANOWAR OF STEEL: disponibile il lyric video di ''Esce Ma Non Mi Rosica''
ULTIME NOTIZIE
17/12/2018 - 15:44
ANTHEM: presentato il primo singolo da ''Nucleus''
17/12/2018 - 12:43
ALICE COOPER: annunciata una data a Torino
17/12/2018 - 12:35
KATAPLEXIS: in streaming tutto il nuovo album
17/12/2018 - 12:19
AGNOSTIC FRONT: tornano ad agosto per tre date
17/12/2018 - 11:27
REBELLION: si separano dal chitarrista Oliver Geibig
17/12/2018 - 11:19
OLD MAN GLOOM: al lavoro sul settimo album
17/12/2018 - 11:04
THE DARKNESS: due date in Italia a luglio
17/12/2018 - 10:55
DARK MIRROR OV TRAGEDY: guarda il video di 'I Am The Lord Ov Shadows'
17/12/2018 - 10:46
SUMMER BREEZE: parteciperanno anche i Grand Magus e altri
17/12/2018 - 10:38
WACKEN OPEN AIR: ecco le tre nuove conferme
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     