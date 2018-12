SKANNERS: tornano a marzo con l'album 'Temptation'

8 Klostri hai sbagliato giorno Ŕ il 29 oggi non il 31 per fare i tuoi auguri insulsi... Bevi meno 7 Ciao STRONZI! AUGURI di un pessimo anno nuovo... STRONZI! 6 anche io c'ero..bei tempi.ottima notizia grandi SKANNERS 5 Ottima news.l ultimo CD lo consumato. 4 SKANNERS, chiedo scusa! 3 Hellion, c'ero anch'io. Se ricordi DIO perse un Trucker e un camion, quel giorno, a causa di un incidente stradale. Ma di questi SCANNER avevo perso ogni memoria. 2 Grandissimi... Oltrisarco in the night! 1 Li vidi di spalla a Dio e Helloween, 25 agosto 1987, Milano.