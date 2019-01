RHAPSODY OF FIRE: disponibile una breve anticipazione di un nuovo brano

01/01/2019 - 16:20 (222 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 6 Voli é un bravissimo cantante; aspetto con ansia il nuovo album, le premesse sono ottime 5 Poison Ivy: non so se è il miglior cantante italiano e anche a me interesserebbe sentire chi ha detto che è il migliore per sapere su quali basi lo dice. Ad ogni modo è indubbiamente molto bravo e molto capace e lo si vede (sente) in svariate sue performance (Nessun Dorma, Stairway to Heaven, Jeeg Robot d'Acciaio - questa anche assieme ai Trick or Treat). Inoltre è anche il cantante dei Teodasia e nel disco Metamorphosis fa davvero una bella prova. A maggior ragione che non è postproduzione, ma è veramente molto bravo di suo (lo dico perché ho visto live i Teodasia e la sua potenza e la sua estensione hanno veramente fatto il botto - per dirla in modo gergale - ). 4 A che cazzo servono queste preview?? Ma perché non fanno ascoltare la canzone per intero?? Comunque già la precedente canzone mi aveva fatto schifo , quindi le speranze sono pochissime. E poi con sto Voli?? Ma cosa ha di particolare, cosa ha fatto per essere definito il miglior cantante italiano?? Ma andate a zappare la terra voi e gli altri Turilli e Lione. 3 Poco ma non troppo. Sembra qualcosa di buono. Sarà interessante la sfida RoF vs Turilli / Lione. Mi sembra di rivivere gli anni delle sfide a colpi di grandi dischi Helloween vs Gamma Ray!!! 2 Poco ma non troppo. Sembra qualcosa di buono. Sarà interessante la sfifa RoF vs Turilli / Lione 1 Mi incuriosisce, anche se in cinquanta secondi non si capisce una mazza ... a parte che Voli è fantastico ^^