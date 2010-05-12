      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/01/19
LEGION OF THE DAMNED
Slaves Of The Shadow Realm

04/01/19
CALLEJON
Hartgeld Im Club

04/01/19
FESTERDAY
iihtallan

04/01/19
MARK DEUTROM
The Blue Bird

07/01/19
PHLEBOTOMIZED
Deformation of Humanity

08/01/19
TYTUS
Rain After Drought

11/01/19
NAILED TO OBSCURITY
Black Frost

11/01/19
BRING ME THE HORIZON
amo

11/01/19
JINJER
Micro

11/01/19
BORN OF OSIRIS
The Simulation

CONCERTI

04/01/19
MORTUARY DRAPE + NIBIRU (ITA)
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

04/01/19
ZENIT + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/01/19
MORTUARY DRAPE
THE FACTORY CLUB - VERONA

05/01/19
SPLEEN FLIPPER
ARCI CAMALLI - IMPERIA

05/01/19
HOBOS + SHENANIGANS + DEBUNK + FLYING DISK
SPLINTER CLUB - PARMA

06/01/19
MORTUARY DRAPE + NIBIRU (ITA) + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/01/19
SISKA
GREENWICH PUB - CURTAROLO (PD)

11/01/19
SAILING TO NOWHERE + GUEST TBA
LET IT BEER - ROMA

12/01/19
METHEDRAS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

12/01/19
SPLEEN FLIPPER
ARCI AREA - CARUGATE (MI)
OOMPH!: disponibile un nuovo video
04/01/2019 - 14:38 (69 letture)

GorgoRock
Venerdì 4 Gennaio 2019, 19.48.11
2
Ho "Monster" come album. Molto bello. Li ascolto sempre volentieri.
Beta
Venerdì 4 Gennaio 2019, 16.43.27
1
Non male.
RECENSIONI
75
80
ARTICOLI
18/04/2016
Live Report
OOMPH! + DEATH VALLEY HIGH
Batschkapp, Francoforte sul Meno (GER), 10/04/2016
12/05/2010
Live Report
OOMPH!
Thank God for Viagra!
 
ALTRE NOTIZIE
04/01/2019 - 14:38
OOMPH!: disponibile un nuovo video
30/11/2018 - 12:40
OOMPH!: ascolta il singolo 'Kein Liebeslied' dal prossimo album
17/11/2018 - 07:24
OOMPH!: svelati i dettagli del tredicesimo disco
14/04/2018 - 06:47
OOMPH!: firmano per la Napalm Records
15/12/2011 - 00:11
WACKEN OPEN AIR: annunciati Sacred Reich, Insomnium ed Oomph!
ULTIME NOTIZIE
04/01/2019 - 18:42
MAGO DE OZ: presentano il lyric video del primo singolo dal nuovo album
04/01/2019 - 18:02
DORO: a marzo l'EP 'Backstage to Heaven'
04/01/2019 - 17:53
OPERATION MINDCRIME: tornano in Italia a febbraio per due date
04/01/2019 - 12:08
SWALLOW THE SUN: ascolta il singolo 'Upon the Water'
04/01/2019 - 11:57
UNISON THEORY: suoneranno a Napoli il 12 gennaio
04/01/2019 - 11:42
NIBIRU (ITA): di spalla ai Mortuary Drape oggi e il 6 gennaio
04/01/2019 - 11:19
ANIMAL DRIVE: in arrivo in Italia per due date
04/01/2019 - 11:10
EVIL CONSPIRACY: a febbraio uscirà 'Evil Comes', ecco un brano
04/01/2019 - 11:09
ENTHRONED: firmano per la Season of Mist
04/01/2019 - 11:03
SCALA MERCALLI: ecco il video di 'Be Strong'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     