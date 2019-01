OPERATION MINDCRIME: tornano in Italia a febbraio per due date

04/01/2019 - 17:53 (90 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 Geoff sei stato un cantante enorme, ma adesso levati dalle palle!! Continui solo a fare live con pezzi dei Ryche cantati con la voglia di un operaio che ha a lavorare in fabbrica. Fai altro nella vita....