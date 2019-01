ELECTROCUTION: ecco il video del primo singolo dal nuovo disco

Diego Trubia "Er Trucido" 6 Inside the unreal è una piccola gemma di death old school, che secondo me ha patito l'essere arrivata sulla scena con 2 anni di ritardo 5 Avevo preso inside the unreal ai tempi e lo apprezzai moltissimo. Il loro ritorno per ora non l'ho ancora recuperato. 4 D'accordo con thrasher, un buon pezzo old school con una produzione moderna, forse fin troppo. 3 Figo, unica cosa non mi piace il suono finto della grancassa per il resto tutto okkkk 2 Molto bello.. 1 Gran bel pezzo!!! Mitici Electrocution !!!