NEMESIS INFERI: guarda il video di 'Never on Your Mouth'

10/01/2019 - 11:32 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Groove Metal? Io avevo il loro primo CD ed era Symphonic Black con cori femminili, noto anche un pesante cambio di immagine... 1 Mi avevano fatto una buona impressione quando li avevo visti live qualche mese fa. Il pezzo non è male, ci sono altri video sul tubo con altri pezzi che vale la pena di ascoltare.