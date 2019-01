MEGADETH: a marzo una nuova raccolta

12/01/2019 - 10:10 (246 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 9 Quoto il commento 3 ed il commento 5... cover da paura (take no prisoners)... 8 Sembra una copertina degli Iron 7 Non serve a nulla la raccolta...Dave dacci dentro con il nuovo disco che l’ultimo e’ stato veramente un bel disco! 6 Serve a niente, Deve su tira fuori qualche buona idea e fai un disco nuovo. 5 Quoto il commento 3... Copertina Fantastica!!! 4 Un modo per prendere una pausa, in fondo il gattone rosso è molto prolifico. Già si sentono dei suoni più moderni, rullante ecc.. 3 Copertina bellissima!! 2 Beh Dystopia lo trovo ottimo!!!Grande Mustaine! 1 Mitici. Più il tempo passa più, alle mie orecchie, i loro dischi diventano belli. Non tutti eh.....