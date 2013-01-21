A PALE HORSE NAMED DEATH: ascolta la titletrack del nuovo disco

15/01/19
FEARBRINGER
Fenice Nera - Maiestas Domini
15/01/19
BARSHASKETH
Barshasketh
18/01/19
LEMURIA
The Hysterical Hunt
18/01/19
RAVEN
Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg
18/01/19
GLORYFUL
Cult of Sedna
18/01/19
ECTOVOID
Inner Death
18/01/19
CALICO JACK
Calico Jack
18/01/19
ASTROPHOBOS
Malice of Antiquity
18/01/19
MUSMAHHU
Reign of the Odious
18/01/19
PAPA ROACH
Who Do You Trust?
12/01/19
METHEDRAS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
12/01/19
SPLEEN FLIPPER
ARCI AREA - CARUGATE (MI)
12/01/19
CRIPPLE BASTARDS + FORGOTTEN TOMB + THORN
SOUND MUSIC CLUB - MILANO
12/01/19
STEF BURNS & C.R.T. + RUN CHICKEN RUN
LET IT BEER - ROMA
12/01/19
HELL IN THE CLUB + ANIMAL DRIVE + SUPERHORROR
MEPHISTO - ALESSANDRIA
13/01/19
ANIMAL DRIVE + RUMBO ROAD + SLANE
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
16/01/19
BEHEMOTH + AT THE GATES + WOLVES IN THE THRONE ROOM
ALCATRAZ - MILANO
18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/01/19
DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO
19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO