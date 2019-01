MANOWAR: in arrivo due nuove edizioni di 'Into Glory Ride' e 'Hail to England'

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 13 Io invece penso che alcune rimasterizzazioni abbiano senso e non solo, siano necessarie, altre no. Il lavoro fatto sui primi tre dischi dei Megadeth è eccellente. Stesso suono vintage ma molto più pulito e potente. I remaster meglio riuscito sono quelli fatti insieme alle band, non dalle sole case discografiche. Che spettacolo sono le versioni rimasterizzate dei Blind Guardian nel loro best of? Per me i primi tre dischi dei Manowar ne hanno bisogno, per render loro giustizia. A parte la ri-registrazione di battle hymn, into glory ride ed hail to England non sono state fatte bene (di igr c’era la “silver” edition, che poco aggiungeva all’originale). Quella nuova, potrebbe finalmente mettere le cose a posto 12 @Painkiller: grazie per la delucidazione! Allora avevo capito bene e mi era rimasto solo il dubbio. In questo caso mi schiero con chi pensa che sia un'operazione altamente inutile 11 @Cristiano Elros: il remix ha varie forme ma in generale è un intervento che modifica in modo sostanziale l’arrangiamento, o la durata di un brano, l’aggiunta o la rimozione (parziale o totale) di musica e/o cantato rispetto all’originale. Ad esempio ri arrangiaree in chiave dance un brano, farne una versione edit, o solo strumentale. Il remaster invece non modifica arrangiamento, struttura del brano, note, nulla: è un lavoro sulla pura resa sonora, sul bilanciamento degli strumenti, sulla separazione degli stessi, sul volume di uno rispetto all’altro. 10 Ristampe inutili per dischi di facile reperibilità 9 He who Rafuses e to take part in modern mediocrity will fovever stand alone, am outcast. He la bringer of change, changes that instill fear in all who go with fashion's flow. Their power comes from others, not form within. They are false! Woe unto them for the beingers of change have banded together. The time la now.We cannot stopped! We are riding up, riding hard on the will of people. The battle rages- Choose your side. Death to false metal: forever 8 Quoto @fasanez. Chi non li ha se li procuri. Into glory ride è uno dei vertici dell'heavy metal di ogni epoca 7 Mah, penso che mi terrò strette le versioni che già ho che per me suonano già perfette così. Comunque non credo che un remix possa alterare più di tanto il risultato, poi non so... Ancora non capisco bene la differenza tra remix e remaster 6 Che la piantassero di fare ste cagate. 5 Scusate volevo scrivere "imprescindibili". 4 Ennesima ristampa inutile. 3 Dischi imprescendibili...ma purtroppo queste rimasterizzazzioni rovineranno tutto! Sicuramente mi tengo strette le prime stampe in cd (le ho prese in rete)! 2 Mamma mia che capolavori.irraggiungibili kings 1 Comunque, per chi non li ha... due dischi da avere, imho. ho gli originali in vinile di entrambi i (capo)lavori. Me li tengo stretti. Il "fruscio" sull'arpeggio di Gates of Valhalla non ha eguali...Comunque, per chi non li ha... due dischi da avere, imho.