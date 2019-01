ROCK THE CASTLE: ecco le nuove conferme

14/01/2019 - 13:53 (393 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 15 @angus71: con la differenza che a Barcellona vedi più gruppi spendendo meno o sbaglio? 14 Domenica molto interessante 13 thrasher dice bene,dice cose giuste,che poi il mondo vada di merda (il salta coda...ma che cazzo é???((era bello stare in coda a chiacchera e fumare))chiudo parentesi)non vuol dire che sia quella giusta. Io vado per la mia strada,male che vada incontrerò thrasher. 12 È già tanto che lo abbiano messo Phil🤣 11 Il lamento lo sport preferito dagli italiani.... 10 Evvai domenica avrò di che divertirmi 9 Gli unici che vedrei volentieri sono slayer e Reich...troppo poco e di domenica quindi nulla peccato quest'anno è andata male, per me, in generale mi sembra un bel concerto 8 Da fighetti eccome con il biglietto royal e vip pack... Non siamo alla scala ma ad un concerto metal... Si sta perdendo il senso di questo genere e come è nato... Una volta era per morti di fame e ribbellione certe cose, ora invece no... Boicotto e vado a vedermi gli skeletal remains che sono una grande band e underground dove lo spirito per il genere non è andato perso. Di sicuro non troverò ebeti Con il cellulare in mano a farsi i selfie.. 7 Ma come si fa a mettere Filippone dopo i gojira. Vergogna Filippone uno di .noi 6 dee snider :LOVE: peccato che lo veda il giorno prima a Barcellona. 5 Sabato tolto Slash e Bach da vedere, domenica a parte Anselmo inutile e troppo in alto (al massimo poteva aprire) ottimo concerto🤘altro che fighetti 4 Io mercoledì vado a vedermi i behemoth ma il 5 vado a vedermi i dream theater. Io metal e’ bello perché è vario ah ah! E gli overkill sono tutto tranne che fighetti 🤘🏻🎸 3 Venerdì vado a vedermi terrorizer e skeletal remains, altro che questa roba da fighetti 2 Se mi pagassero il biglietto, andrei a vedere solo i Gojira. Ma me ne andrei appena finito. Anselmo nnemmeno lo calcolo, e gli Slayer voglio ricordarmeli a Milano. 1 mi sa che stavolta da Napoli si va su in Veneto !!!