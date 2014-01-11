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TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

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EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
LAST IN LINE: presentato il lyric video di un brano dal nuovo album
15/01/2019 - 18:19 (73 letture)

Muki97
Martedì 15 Gennaio 2019, 21.38.39
1
Non sarà originalissimo, ma non è affatto male
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