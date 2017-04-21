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Legends Of The Grail

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18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
DRUSO - RANICA (BG)

19/01/19
DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI

25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA

25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA

25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)

26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
INGLORIOUS: online il video di 'I Don't Know You'
18/01/2019 - 10:29 (64 letture)

Poison Ivy
Venerdì 18 Gennaio 2019, 17.22.51
3
Sempre meglio, acquisto obbligato. Gruppo straordinario e cantante eccezionale, ci manca solo il successo (che per gruppi così non arriverà mai, pazienza).
Cristo
Venerdì 18 Gennaio 2019, 13.30.01
2
Grande album,grande voce,grande band,grandiamo suoni! Straconsigliato.
Rob Fleming
Venerdì 18 Gennaio 2019, 11.08.53
1
Sarà mio! Prenotato con il prossimo Rival Sons
RECENSIONI
75
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