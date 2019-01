MYRKUR: in studio per registrare il nuovo album

18/01/2019 - 10:46 (124 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 Io l'ho vista live come opener degli Smashing Pumpkins a Bologna e devo dire che ha una voce splendida. Certo fa un genere un po' particolare e il set è stato molto omogeneo, quindi forse un cd intero non lo ascolterei, però mi è sembrata una proposta "onesta". 6 Ascoltai per caso Mausolem, che nella sua discografia è un album atipico, e mi piacque. Ho ascoltato poi alcuni estratti da M e da Mareridt e non mi sono dispiaciuti. Prima o poi approfondirò. Da un ascolto parziale posso dire che vale comunque qualcosa. Mi fa pensare a Nico. 5 @tino, io la conosco solo di nome, ma esattamente il problema con questa ragazza qual'é? 4 L'ultimo l'ho consumato. Grandissima artista 3 non lo so neanche io ma ne hanno sempre detto peste e corna. 2 E perché è così odiata? Ch'ha fatto? La proposta mi sembra interessante. Poi se devo scegliere, la preferisco nei momenti atmosferici 1 sarà odiata da tutti ma questo pezzo (e questo video) sono qualcosa di splendido