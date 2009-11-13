FUROR GALLICO: presentato il video di ''Waterstrings''

18/01/19
LEMURIA
The Hysterical Hunt
18/01/19
METAL INQUISITOR
Panopticon
18/01/19
RAVEN
Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg
18/01/19
DEFECAL OF GERBE
Mothershit
18/01/19
ECTOVOID
Inner Death
18/01/19
ASTROPHOBOS
Malice of Antiquity
18/01/19
WOORMS
Slake
18/01/19
MUSMAHHU
Reign of the Odious
18/01/19
CALICO JACK
Calico Jack
18/01/19
FENRIR
Legends Of The Grail
18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/01/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
DRUSO - RANICA (BG)
19/01/19
DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO
19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI
25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA
25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA
25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA