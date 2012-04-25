      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
No More Hollywood Endings - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/01/19
LEMURIA
The Hysterical Hunt

18/01/19
METAL INQUISITOR
Panopticon

18/01/19
RAVEN
Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg

18/01/19
DEFECAL OF GERBE
Mothershit

18/01/19
ECTOVOID
Inner Death

18/01/19
ASTROPHOBOS
Malice of Antiquity

18/01/19
WOORMS
Slake

18/01/19
MUSMAHHU
Reign of the Odious

18/01/19
CALICO JACK
Calico Jack

18/01/19
FENRIR
Legends Of The Grail

CONCERTI

18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
DRUSO - RANICA (BG)

19/01/19
DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI

25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA

25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA

25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)

26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
BATTLE BEAST: presentato il video della titletrack del nuovo album
18/01/2019 - 16:26 (32 letture)

RECENSIONI
67
68
ARTICOLI
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
ALTRE NOTIZIE
18/01/2019 - 16:26
BATTLE BEAST: presentato il video della titletrack del nuovo album
20/12/2018 - 15:52
BATTLE BEAST: a marzo il nuovo disco, ecco la copertina
06/12/2018 - 01:15
WACKEN OPEN AIR: confermati Battle Beast, Delain e Jinjer
25/10/2018 - 10:06
BATTLE BEAST: annunciato il tour del nuovo album, unica data in Italia ad aprile
08/03/2017 - 11:16
BATTLE BEAST: i dettagli della data di oggi a Brescia
20/02/2017 - 18:31
BATTLE BEAST: ecco il video di 'Bringer Of Pain'
29/01/2017 - 10:50
BATTLE BEAST: il trailer del tour europeo
13/01/2017 - 10:12
BATTLE BEAST: guarda il video di Familiar Hell
22/12/2016 - 14:26
BATTLE BEAST: ecco il primo trailer di 'Bringer of Pain'
15/12/2016 - 15:16
BATTLE BEAST: ecco il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
18/01/2019 - 16:58
SWALLOW THE SUN: guarda il video di ''Firelights''
18/01/2019 - 16:53
OVERKILL: online il lyric video di ''Head Of A Pin''
18/01/2019 - 16:50
EVERGREY: ascolta l'audio di ''Currents''
18/01/2019 - 16:14
THINE: morto il cantante Alan Gaunt
18/01/2019 - 16:18
DESTROYER 666: il 26 ottobre suoneranno a Parma
18/01/2019 - 14:37
TROLLFEST: online un nuovo estratto da ''Norwegian Fairytales''
18/01/2019 - 14:22
CELLAR DARLING: nuovo album a marzo e due date in italia
18/01/2019 - 12:06
SEX SLAVES: a gennaio in Italia per una data
18/01/2019 - 11:59
TORA TORA: ecco un altro assaggio dal nuovo album
18/01/2019 - 11:41
FUROR GALLICO: presentato il video di ''Waterstrings''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     