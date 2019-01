SOEN: ecco la clip di 'Lotus'

19/01/2019 - 16:19 (90 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Ciao Rob mi piacciono i tuoi gusti e li condivido spesso seguirò senza dubbio il consiglio 3 Ciao @tino, se posso permettermi. Ho i loro tre album. E' un crescendo. Dal primo che era un ottimo surrogato se eri in astinenza da Tool. all'ultimo elegantissimo Lykaia in cui sono meno derivativi. 2 notevole senza dubbio, assolo strappalacrime alla gilmour...molto pink floydiani, anche nel video, da approfondire non li conosco se non di nome 1 Spaventosamente bella. Grandissimo gruppo.