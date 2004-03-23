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25/01/19
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25/01/19
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25/01/19
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25/01/19
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26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA

26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)

26/01/19
SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI

26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

26/01/19
SELF DISGRACE + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
CANNIBAL CORPSE: sarà Erik Rutan il nuovo chitarrista
19/01/2019 - 18:43 (200 letture)

LAMBRUSCORE
Sabato 19 Gennaio 2019, 23.56.49
7
Godooooo
Masterburner
Sabato 19 Gennaio 2019, 22.04.56
6
Prezzemolino
God of Emptiness
Sabato 19 Gennaio 2019, 21.31.32
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Massacro totale
thrasher
Sabato 19 Gennaio 2019, 21.21.09
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Preferivo un ritorno di Bob rusay
Silvia
Sabato 19 Gennaio 2019, 21.02.22
3
Wow, colpaccio 😊
lisablack
Sabato 19 Gennaio 2019, 20.28.44
2
Cavolo che accoppiata! Grandeee
Ad astra
Sabato 19 Gennaio 2019, 20.08.21
1
Cannibal corpse + Erik rutan = la grande bellezza... I cannibal eternal
RECENSIONI
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s.v.
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