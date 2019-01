AGENT STEEL: annunciata la reunion, nuovo album in cantiere

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 6 Che dire? Molti degli interventi sotto stanti esemplificativo gli umori dei old fan della band. Concordo nel dire che: ritornare ad ascoltare il cyriss sarà interessante, soprattutto per capire se la voce ha il peso degli anni o meno. Poi sicuramente la mancanza di entrambi i chitarristi fa un po' specie. Almeno Garcia almeno lui.... Ma tant'è. Aspetto con notevole interesse le eventuali new sull album e se verranno pubblicati video dell esibizione, anche per testare le nuove song 😉 5 "Reunion" parola sbagliata. "Rilancio" del nome della band più corretto 4 Concordo ragazzi, notizia positiva a metà o meglio, il progetto dovrebbe cambiare nome imo 3 Mah... Io i primi due album degli Agent Steel li adoro e mi farà sicuramente piacere riascoltare la voce di John Cyriis. Però allo stesso tempo mi lascia abbastanza perplesso l'assenza di almeno un altro tra i componenti della line-up storica, che ne so... un Versailles o un Garcia, almeno uno dei due. Lo ascolterò sicuramente il nuovo album, ovvio. Però a questo punto o mi tirano fuori un disco spettacolare... oppure Cyriis può farsi rapire di nuovo dagli alieni. 2 Tipica operazione che da un po' di anni si ripete: un gruppo da tempo sparito dai radar ritorna, di solito solo con uno o due componenti originali, per uno o due concerti, solitamente in Germania dove il metal ha ancora un senso, clamore, poi nuovo disco che nessuno caga (tipo l'ultimo dei Fifth Angel), e poi nuovo oblio. Ad un certo punto sarebbe meglio lasciare il passato sepolto ed andare avanti (pur avendo adorato The third secret). 1 questa è la notizia dell'anno anchese positiva a metà. alla fine sembra un progetto tipo guns and roses quando c'era il solo axl. Insomma sua maestà john che ritorna sulle scene a cantare i suoi pezzi è una notizia straordinaria per i vecchi fans come me, ma saperlo orfano degli altri 4 (specie i chitarristi) è un po' triste. Comunque uno dei migliori cantanti di tutti itempi, il geoff tate del thrash metal