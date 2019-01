KING DIAMOND: guarda il live video di 'Arrival' dal nuovo DVD

23/01/2019 - 11:37 (266 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 22 Qua c’è gente che vuole spiegare a Metal Blade,un’azienda profittevole da quasi 40 anni come si fa il loro mestiere. I “mezzucci” funzionano altrimenti farebbero altro e King Diamond a qualcuno interessa altrimenti questo DVD non uscirebbe su Metal blade ma satebbe autoprodotto.... Nessuno investe per perdere o per andare a pari,si investe per guadagnare. E prima di far uscire cd o dvd questi colossi si fanno tutti i calcoli,altrimenti uscirebbero solo prodotti digitali (che a farli costa nulla). 21 Il problema è che non capisci in cazzo dì niente.Quello che pensiamo noi non conta nulla, Se la Metal Blade dopo quasi 40 anni di test sul mercato decide di lanciare questo dvd con una massiccia campagna di infomarketing significa che con questo sistema (dai dati in loro possesso) se ne vedono di più. I colossi non si muovono a caso. Se vuoi capire bene altrimenti continua pure con i “secondo me” ,”una volta”. Pensi di saperne di più dello staff della Metal Blade??? 20 Ok mulo ti lascio con la tua unica verità non si può nemmeno discutere... Come ho già detto una volta sei proprio un mulo cioè uno che va avanti a testa bassa e non ascolta niente e nessuno un saluto a te e lo staff della metal blade che immagino conoscerai benissimo da come ne parli 19 Quello che pensiamo noi non conta nulla, Se la Metal Blade dopo quasi 40 anni di test sul mercato decide di lanciare questo dvd con una massiccia campagna di infomarketing significa che con questo sistema (dai dati in loro possesso) se ne vedono di più. I colossi non si muovono a caso. Se vuoi capire bene altrimenti continua pure con i “secondo me” ,”una volta”. Pensi di saperne di più dello staff della Metal Blade. 18 Mulo quando dico unavolta parlo di una decina di anni fa anche, non occorre andare indietro di 1000 anni come hai fatto tu parlando di medioevo, poi ti pongo un altra questione, avrai notato che le anticipazioni di questo dvd risalgono a canzoni uscite negli anni 80, nemmeno una più recente. Che vuol dire questo? Quando sono usciti quegli album in questione non vi era nessuna anticipazione eppure sono diventati dei classici del genere... Se uno è un appassionato del genere non ha bisogno di questi mezzucci. Anzi questi mezzucci rovinano solamente la sorpresa. Certo ora c'è internet e una volta no, ma ripeto alle nuove leve non credo interessi niente di King diamond e i fans che lo conoscono di vedere meta dvd prima Dell uscita nemmeno. 17 E qui il quesito a ato punto diventa: ma voi preferireste possedere Beyonce o il suo brand? È dura è dura.... 16 non king, c'è un'intervista (con copertina) sull'ultimo rock hard dove parla di budget per gli spettacoli e soldi che deve cacciare per fare le cose come vuole lui, sicuramente ci sono i burattini ma non a quei livelli e con artsti con carriere ultra trentennali. 15 Bisogna vedere se il brand King Diamond appartiene a lui o a metal blade... Sapevate che il brand Beyonce appartiene a Sony? Molti artisti nn detengono il loro marchio e sono burattini. I fan nn lo sanno ovviamente.... 14 Io penso che l’acquisto di audiovisivi adesso sia ormai sostanzialmente inutile a meno che non si sia audiofili o semplici collezionisti, nenache tanto per il file sharing e la pirateria, ma proprio perché ormai youtube è un’immensa cinetca discografia disponibile in tempo reale, senza contare spotify. Chi produce musica come il king stesso evidentemente lo sa e sa che ci ancora compra audiovisivi (come il sottoscritto) lo fa per passione, per piacere del possesso di un oggetto fisico (debolezza umana) e perché no perché pensa che sia giusto contribuire economicamente al lavoro di qualcun altro, in questo caso oltre ai musicisti tutto l’indotto che c’è dietro. Va bene, king (non kerry ma diamond) come altri è un milionario (patrimonio personale stimato in 20 milioni di dollari) e non ha bisogno di soldi però il lavoro è suo e quindi è giusto comunque pagarlo. Poi secondo me mettono tanta roba on line per farsi pubblicità perché è vero che su dieci persone che cliccano sul video magari nove non lo comprano, ma uno si quindi più persone riesci a raggiungere più in percentuale ne riesci a vendere. Adesso questi artisti hanno fans ovunque, in indonesia, in cina, quindi un bacino enorme di potenziale vecchi e nuovi fans che saranno invogliati all’acquisto. 13 Se la Metal Blade dopo quasi 40 anni di test sul mercato decide di lanciare questo dvd con una massiccia campagna di infomarketing significa che con questo sistema (dai dati in loro possesso) se ne vedono di più. I colossi non si muovono a caso. 12 testamatta forse intendevi thrasher per nostalgico, io sono tutto il contrario 11 Ci provo io: "ogni anteprima è una notizia". 10 Una cosa l'abbiamo capita: mai contraddire Mulo! A parte gli scherzi quanto riportato nel commento 9 è indubbiamente vero ma qui nessuno si sta ergendo ad esperto di marketing musicale. Si tratta solo di come viene percepita l'iniziativa anche perché, come ho già detto, non si è obbligati ad ascoltare le anteprime e si può attendere - come, ripeto, nel mio caso - la data di pubblicazione. Credo che il discorso che fa Tino sia puramente nostalgico e, perché no, anche condivisibile. Del resto se ci atteniamo al sistema-internet ormai ogni album è ascoltabile gratis poco dopo la sua pubblicazione. Ma questo non fa per me francamente: finché avrò 18/20 euro da spendere preferiro' sempre la famosa scatola chiusa dal mio negozio di fiducia. 9 Ai tempi di Thunder magazine e di Psycho veniva dato un cd con le canzoni di dischi in uscita. Adesso con internet i costi sono bassissimi e lasciano più sample. 8 “Una volta” . Nel medioevo morivano a 30 anni. Adesso siamo nel 2019,se utilizzano questo sistema si vede che funziona altrimenti farebbero come “una volta”. Alla Metal Blade fanno questo lavoro da 40 anni,ergo ne sanno più di me e di te su cosa funziona o meno. 7 “Serve a questo,fornire tanti sample a clienti potenziali in modo che chi è indeciso vedendo questi video possa decidere“. Decidere significa 2 cose: Aquistare Non acquistare. 6 Mulo perché una volta c'erano tutte queste anticipazioni per comprare i dischi o le vhs? 5 Mulo: in realtà l'avrei acquistato in ogni caso, questo te lo posso garantire. King Diamond non è che pubblichi dvd live ogni anno, anzi. Quindi acquisto obbligato per quanto mi riguarda. Certo anche un nuovo album non sarebbe male. In merito agli indecisi, pur avendo tu ragione, può essere vero anche il contrario in realtà: ovvero che un indeciso, dopo aver guardato le anteprime, opti, alla fine, per non comprarlo. 4 Però il primo video l'hai guardato e hai deciso di comprarlo..Serve a questo,fornire tanti sample a clienti potenziali in modo che chi è indeciso vedendo questi video possa decidere.Ovviamente i superfan acquisteranno,ma queste "operazioni" sono fatte x far decideregli indecisi... 3 È vero Thrasher. Infatti dopo il primo video ho preferito non guardare più nulla, tanto venerdì è ormai alle porte. 2 Poi che canzoni mancano del dvd? Ormai le abbiamo viste tutte... Quando esce il dvd che sorpresa è se metà l abbiamo già visto? Queste cose non le capirò mai 1 niente da dire ormai, solo ammirazione per questo artista e questi musicisti straordinari, semplicemente perfetto. Il brano poi è qualcosa di enorme