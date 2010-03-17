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ARCI TOM - MANTOVA

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GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)

25/01/19
SAKEM + NOWHERE
SOUND MUSIC CLUB - MILANO

25/01/19
CARONTE + KAYLETH + THRONE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
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DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)

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SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI
L.A. GUNS: online il singolo 'Stay Away' dal prossimo album
24/01/2019 - 11:00 (77 letture)

Vitadathrasher
Giovedì 24 Gennaio 2019, 14.04.42
3
Si sente malissimo! Peggio d'un conigliolo stiacciaho sulla strada
Rob Fleming
Giovedì 24 Gennaio 2019, 13.27.12
2
Buon tiro, Speed come giustamente osservato era però tutt'altra roba.
Poison Ivy
Giovedì 24 Gennaio 2019, 12.35.09
1
Non come Speed ma è sempre un gran sentire, ora sotto col disco.
RECENSIONI
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24/01/2019 - 10:06
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VIXEN: presentata la nuova cantante
 
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