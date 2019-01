LORD OF THE LOST: guarda la clip di 'Loreley'

26/01/2019 - 10:27 (66 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Va beh, ho capito che 'sti qua di tanto in tanto devono pubblicare un video WTF, se no non son contenti. Eran più belli gli altri due video. La canzone invece resta stupenda. 1 Io giuro che non riuscirò mai a capire perché un uomo si deve conciare così