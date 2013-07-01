CARVED: ascolta 'Sons of Eagle' dal prossimo disco

26/01/19
THE OSSUARY
Southern Funeral
27/01/19
INNERO
ChaosWolf
30/01/19
BELLADONNA
No Star Is Ever Too Far
01/02/19
ENON CHAPEL
Enon Chapel
01/02/19
WITHIN TEMPTATION
Resist
01/02/19
ONYDIA
Reflections
01/02/19
DIEKLUTE
Planet Fear
06/02/19
BLODSKAM
Là-Bas
08/02/19
JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
Mama Said Rock Is Dead
08/02/19
TRIBE OF PAZUZU
Heretical Uprising
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)
26/01/19
SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI
26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
26/01/19
SELF DISGRACE + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
26/01/19
MADVICE + NAPOLI VIOLENTA
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
26/01/19
LORD OF THE LOST + GUESTS
EXENZIA - PRATO
27/01/19
EMBRYO
BELLOTT'S PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
28/01/19
FLOGGING MOLLY + BUSTER SHUFFLE
ESTRAGON - BOLOGNA
30/01/19
ARCHITECTS + BEARTOOTH + POLARIS
ALCATRAZ - MILANO