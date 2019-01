BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: firmano per la InsideOut Music, nuovo album entro il 2019

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 9 .... partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. 8 Una notizia agghiacciante che conferma ancora una volta che a fare le rivoluzioni da giovani son capaci tutti, ma poi ben saldi alle poltrone. Questa sì che è una cover band. 7 Straquotone per Area (post 4) 6 @Alex Cavani... beh insomma tutti... giusto loro e il Banco. Che poi va detto che poi ho notato che la suddetta label é distribuita da una major quindi la cosa ha pure senso. 5 Comunque Inside Out se li sta prendendo tutti eh.. Prima la PFM, ora loro. Comunque mi dispiace pensare che a questo punto probabilmente uscirà un disco nuovo del Banco senza la voce di Francesco.. Avrei preferito un album strumentale arrivati ad ora. 4 Il Banco non é il Banco senza la voce di Francesco Di Giacomo 3 Che grandi.Peccato non ci sia più l'immenso Francesco Di Giacomo.... 2 bella notizia.... 1 Quel titolo mi ricorda qualcosa..