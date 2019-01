OZZY OSBOURNE: rinviati i concerti a causa di problemi di salute

30/01/2019 - 10:33 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 7 Vero Lisa 🤣🤣🤣 6 Forza Ozzy, riprenditi presto! 5 Si certo lui tiene il palco come pochi..farebbe scatenare pure uno con una gamba rotta ahaha 4 In bocca al lupo Ozzy! Mi dispiace x chi ci teneva a vederlo ora ma alla sua eta' penso che debba proprio riguardarsi. @Lisa, in ambito metal classico x me come frontman Bruce Dickinson e' l'apice x la personalita' e x come tiene il palco ancora oggi, gli altri che citi sono pero' grandissime icone (dico sono perche' Ronnie e' indimenticato) 3 Brano bellissimo e bellissimo video, uno dei pochi che mi piacciono veramente..per me, Ozzy, Halford e Ronnie James Dio i miglior frontman di sempre in ambito nmetal, gli altri che me ne piace un centinaio, tutti sotto..speriamo guarisca presto, ma è troppo vecchio purtroppo per questa vita on the road e troppi stravizzi. 2 Tranquilli, malanno passeggero. Il Dio del metal continuerà per altri due decadi 🤣 1 auguro una pronta guarigione al vecchio leone e spero decida per se stesso di dedicarsi alla meritata pensione anche se è bello saperlo ancora in attività, però noi vecchi fans bisogna che ci rassegnamo e cominciamo a supportare i gruppi giovani che meritano e non solo a muoverci per le vecchie glorie. Mi spiace perchè comunque sarei stato volentieri a bologna ma i biglietti sono andati esauriti subito, purtroppo questo ricambio generazionale sembra essere in ritardo, se mai ci sarà