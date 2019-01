INCULTER: ad aprile uscirà 'Fatal Visions'

31/01/2019 - 12:14 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 6 Comunque lo prendi (....) questo nome fa alquanto schifo... 5 Lo so Lambro siamo delle stesse parti... 4 tino, ho pensato la stessa cosa.... 3 ma la musica si', almeno il primo lavoro. Spero di sentire una piccola anteprima su questo @Alessio anche Daniel Tveit eh lo so x noi italiani in genere non suona tanto benema la musica si', almeno il primo lavoro. Spero di sentire una piccola anteprima su questo@Alessio anche Daniel Tveit 2 brutto nome dalle mia parti...suona come un dialettale in tal cul 1 @Alessio, Cato Bakke dovrebbe dirti qualcosa ! Grandi, Persisting Devolution mi e' piaciuto un sacco!@Alessio, Cato Bakke dovrebbe dirti qualcosa