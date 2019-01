METALITALIA.COM FESTIVAL: a giugno la nuova edizione con Arch Enemy e altri

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 secondo me non male 6 La penso esattamente come @Galilee. Sabato zero, domenica potrei andare per i Gotthard e i Bastard Sons di Phil Campbell, il cui cantante però proprio non mi piace. Anch'io gli Hardcore Superstar li ho gia visti parecchie volte tra l'altro un paio di volte gratis e un'altra volta con l'ingresso che costava tipo 10€. 5 Non mi piace neppure a me, per fortuna dopo qualche gg ci sono gli halestorm a bologna 4 Purtroppo non incontra i miei gusti. Di sabato non mi piace nulla proprio. Domenica Gotthard. Gli HCSS già visti mille volte. Mi sa che passo.. 3 I DARKANE??? 2 Sabato interessante 1 Domenica interessante.