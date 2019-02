CHILDREN OF BODOM: presentato il lyric video di ''This Road''

01/02/2019 - 16:29 (172 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Fanno schifo al cazzo 6 Perché? Questo è un lento? 5 Non malissimo ma si spera in brani veloci perbacco! 4 Secondo interessante pezzo dei Bambini: togli lo.scream ed è un'ottima canzone di metal classico, promossi 🤘 3 Bella. Mi ricorda nella stofa, come sonorità e stile, Hare Crew Death Roll. 2 Non mi ha fatto impazzire ma certamente è più che sufficiente. Certamente l'album sarà come sempre TOP! 1 non fa gridare al miracolo ma sembra confermare la ripresa degli ultimi 2 album... benedetto colui che ha inventato i lyric video! sono troppo belli!