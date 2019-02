YNGWIE MALMSTEEN: online il lyric video di ''Sun's Up Top's Down''

01/02/2019 - 16:42 (257 letture)



Federico "Vandroy" Landini 9 Bravo, ci hai fatto vedere la sfilza di chitarre e di Ferrari...e dunque? Sei ricco, sei bravo a suonare la chitarra, hai buon gusto di auto, avrai tante fighe probabilmente e per questo meriti il rispetto? Non credo amico mio......PS: la tua canzone mi fa cagare! 8 Fortuna che ho deciso da tempo di spendere i danéé in altro...poi il blues non lo sopporto più, anche gli Europe ormai si son dati a quello, che noia. 7 Tra i miei preferiti non è, tutte quelle scale barocche.....rispecchiano il video, ostenta tecnica come ostenta le ferrari. Tecnicamente non si discute fa cose superbe. Comunque da buon svedese, la passione per i motori non manca. 6 Praticamente un assolo di quattro minuti con un cantato fatto alla cazzo e messo alla cazzo nella canzone; in più un video da sborrone tra Ferrari e chitarre: mai sopportato lo svedese. Musicalmente mi ha sempre detto zero e umanamente una merda🖕 5 Premetto che è tra i miei chitarristi preferiti ma non credo venda molti dischi ultimamente. Qualcuno sa dirmi se è ricco di famiglia oppure come fa a comprare e mantenere tutte quelle Ferrari lì? Sono sue? Un po' di gossip dai.... 4 Sembra er Tamarro de Maranello...ostentare cosi' la propria ricchezza e' veramente puerile..pensa di essere immortale? Tra qualche anno quando crepera' le sue ferrari non se le potra' portare all'inferno....ps: anche il brano fa schifo !! 3 Nei video i rap/trap fanno di peggio e producono dischi pietosi grazie ad autotune e tools senza saper suonare neanche un campanello. Lui può permetterselo...è leggenda della musica. Certo, come sempre Ostenta all'eccesso le sue passioni (collezioni) di sempre: Ferrari, Rolex, fender (e gnocche). Beato lui. Jimi TG 2 oltre che cafone a detta di chi ci ha lavorato è un vero bastardo. 1 Come chitarrista è storia, pura storia, ma è proprio un cafone!