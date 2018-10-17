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FUCKSIA - ROMA
VLTIMAS: ascolta la nuova ''Diabolus Est Sanguis''
02/02/2019 - 09:25 (53 letture)

Ad astra
Sabato 2 Febbraio 2019, 11.07.41
1
è come risentire gli echi dei riff di "Chimera", mentre Flo registra "None so vile" e Vincent cantava "Domination"...sono in difficoltà.
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