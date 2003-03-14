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SAKEM + PRIMOSANGUE + NOWHERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
TYR: online il video di ''Sunset Shore''
06/02/2019 - 20:16 (42 letture)

DraKe
Giovedì 7 Febbraio 2019, 4.09.16
1
Lì preferivo agli esordi quando tessevano trame ritmico-melodiche complicate, ora restano un'ottima band heavy ma hanno perso parte di ciò che li contraddistingueva....
RECENSIONI
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