TESLA: i dettagli del prossimo album e nuovo brano disponibile

Purtroppo temo che questo nuovo album sia quello che a Roma si chiama una gran "sla": dopo la title-track, questo il secondo pezzo che ascolto di questo album, e devo confermare la mia prima opinione, cio che qui c' una mancanza cronica di idee: i due pezzi ascoltati sono delle canzonette, un rock molto easy, poche variazioni ritmiche, assoli semplicissimi, i Tesla possono fare molto meglio, dove sono i pezzi da brivido che ci sono su Psychotic Supper o Into the Now? Non voglio ancora giudicare l'album per intero, voglio prima ascoltarlo per bene, ma le premesse non mi paiono buone, peccato davvero!