SACRED REICH: in studio per registrare il nuovo album

09/02/2019 - 11:59 (127 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 7 Era ora 6 Ciao Silvia 😁, dai speriamo cosý abbiamo modo di confrontarci anche sui sacred reich 😁 5 Ciao rik, Ŕ la stessa cosa che ho pensato io! Comunque sono molto curiosa, l'album dovrebbe uscire quest'estate 😃 4 ╚ da molto tempo che stanno dicendo che sono in fase di registrazione, speriamo sia la volta buona 😉 3 Io vorrei un Ignorance parte 2, chiedo troppo???? 2 E vai! Aspetto con trepidazione! 1 Grande notizia