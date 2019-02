PAIN OF SALVATION: iniziati i lavori per il prossimo album

7 Dopo l'ultimo discone che hanno fatto possono prendersi tutta la pausa che vogliono.Peccato non sia riuscito a vederli dal vivo 6 Vai con Perfect element pt.3!,!!!!! 5 Inascoltabili. 4 Inascoltabili. 3 Bella notizia, però ho paura che senza Ragnar alla voce non sarà facile ripetere quanto di buono fatto nell'ultimo disco 2 Benissimo! Spero che sia al livello dell'ultimo grande lavoro!!! 1 Si! Si! Siiiiiiiiiii!!!!!! Non vedo l'ora di sentire il tuo genio di nuovo all'opera