ABORTED: pubblicato il nuovo video

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lisablack
Martedì 12 Febbraio 2019, 16.08.45
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26/02/2017
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KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
01/02/2013
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VADER + ABORTED + BONDED BY BLOOD + FHOBI + BLOODSHOT DAWN
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