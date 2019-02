WHITESNAKE: a maggio il nuovo album

14/02/2019 - 17:43 (186 letture)



Federico "Vandroy" Landini 12 Condivido la questione minutaggio, specie per questi generi classici che sono basati su strofa ritornello strofa. 9 o 10 pezzi vanno bene, 45 minuti è la durata perfetta per un disco hard rock o heavy metal. Poi ovvio, dipende pure dalla bellezza dei singoli brani, ma è difficile azzeccarli tutti e fare album con 13 o 14 brani tutti stupendi. Altro discorso per le metal opere, o per altri generi, che magari hanno bisogno di un minutaggio più sostanzioso. Comunque il singolo dei Whitesnake non è niente di che, vediamo l'album come sarà, i precedenti mi sono piaciuti, soprattutto goog to be bad, che io trovo fenomenale. 11 topa e rock'n'roll funziona sempre, beati loro, bel pezzo, dave ancora in forma smagliante 10 Band meravigliosa che ha sempre prodotto grande musica sapendosi modernizzare pur mantenendo le loro roots hard and Blues. Prodotto che comprero' a scatola chiusa. Aggiungo.. dopo 1987 hanno comunque prodotto albums stupendi.. Good to be bad e Forevermore sono bellissimi. 9 ma è obbligatorio ascoltare tutto il disco in un'unica seduta? 8 la lunghezza c'entra eccome, di fronte ad un album breve c'è un ascolto più attento e si arriva tranquillamente agli ultimi pezzi con piacere e concentrazione avendo una sensazione di appagamento che fa percepire migliore il lavoro in se, viceversa gli album troppo prolissi (+60) ottengono l'effetto contrario scoraggiando e affaticando l'ascoltatore che non riesce ad accogliere la qualità intrinseca (se c'è), sono meccanismi psicologici, ad esempio mi è appena arrivato il nuovo ep degli jinjer (micro), dura venti minuti e lo sto ascoltando in loop da diersi giorni, senza accusare noia. Musicisti state sui 40 45 minuti è un consiglio da ascoltatore 7 Si possono fare grandi album anche con 30 canzoni o più, non c'entra il numero. 6 Dai su caruccia, ma i migliori Snakes (quelli fino a 1987) sono di un'altro pianeta. Ah poi sta cosa della durata esagerata dei cd la condivido: un tempo si facevano vinili da otto dieci canzoni, 40 minuti e nessun filler, oggi si fanno cd da 50 e più minuti con tanti filler. Quando escono dischi come un tempo me la godo alla grande, altrimenti..... 5 @Testamatta ride: sulla durata di un album hai scritto una delle più grandi sacrosante verità di questi tempi: anche per me 45 min è il minutaggio ideale. 4 Più rock 'n roll di così si muore!! Lunga la vita al serpente bianco!!!!!! 3 Grande Coverdale ha anche ripreso il Jaguar bianco di Is This Love... Pezzo di puro divertimento comunque ormai visto il personaggio che non ha più nulla di dimostrare 2 Ottima notizia. Se reggono il livello degli ultimi due siamo a cavallo. Purtroppo, però, permane la tendenza generale di includere troppi pezzi, in questo caso 13. E il rischio (quasi certezza) filler incombe sempre in questi casi. 9/10 tracce con unw durata sui 45 minuti è sempre l'ideale secondo me. Cmq lunga vita a Coverdale, con o senza filler e con o senza voce. 1 Spettacolo. E il nostro compaesano allargato Luppi alle tastiere!!