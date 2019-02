AVANTASIA: presentato il video della titletrack del nuovo album

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 "A lunar Light, into your Room, let it carry you into the Night!" Ok, passiamo, alla serietà XD anche a me il video non fa impazzire. Carino, ma troppo green screen. Invece le movenze di Tobi mi piacciono molto, ha appeal 2 Ma...era piu bello il lyric video...e le movenze di sammet sembrano prese da renato zero 1 Carina ma nel disco, non superbo ma buono, c'è di meglio.