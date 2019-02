VISION DIVINE: a lavoro sul prossimo disco

16/02/2019 - 15:30 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 Ma il cantante da dove lo hanno scovato? Non mi sembra male per niente 1 Voce che non fa rimpiangere i due predecessori. Terrana mostro alla batteria e grande colpo da parte dei Vision Divine, ma avrei gradito un italiano