KINGS DESTROY: presentato un nuovo singolo

19/02/19
EVIL CONSPIRACY
Evil Comes
19/02/19
ONIROPHAGUS
Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)
20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires
21/02/19
FM
The Italian Job
21/02/19
LARSEN
Tiles
22/02/19
MIKAEL ERLANDSSON
Capricorn Sin
22/02/19
GATEKEEPER
Grey Maiden
22/02/19
THE MOTH GATHERER
Esoteric Oppression
22/02/19
WEST BOUND
Volume I
22/02/19
LAST IN LINE
II
17/02/19
WHILE SHE SLEEPS + LANDMVRKS + STRAY FROM THE PATH
ZONA ROVERI - BOLOGNA
17/02/19
MICHALE GRAVES
DRUSO - RANICA (BG)
17/02/19
BLACK OATH + NIGHT GAUNT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/02/19
OPERATION MINDCRIME + GUEST
DRUSO - RANICA (BG)
22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA
22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA
22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA
22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA